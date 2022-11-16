Ювентус хоче підписати дешевого правого захисника і споглядає на одноклубника Коваленка
00:51 - Читать на русском
Рік Карсдорп, Альваро Одріосола або Еміль Холм можуть посилити Ювентус взимку.
Пріоритетом Ювентуса у зимове трансферне вікно є посилення правого флангу оборони, повідомляє Gazzetta dello Sport.
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Згідно з джерелом, спортивний директор "старої синьйори" Федеріко Керубіні перебуває у пошуках дешевого правого захисника. Повідомляється, що у списку потенційних цілей Юве знаходяться три гравці: захисник Роми Рік Карсдорп, захисник Реала Альваро Одріосола та гравець Спеції Еміль Холм.
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