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Ліверпуль та Манчестер Юнайтед позмагаються за Іско, – Tuttosport

11:38 399 Читать на русском
Ліверпуль та Манчестер Юнайтед позмагаються за Іско, – Tuttosport
Іско / ESPN

Півзахисник Реала Іско може переїхати на Туманний Альбіон.

Ліверпуль та Манчестер Юнайтед влітку будуть намагатися придбати хавбека "галактікос" Іско, пише Tuttosport.

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За інформацією італійського видання, найімовірніше іспанець покине Іспанію під час найближчого трансферного вікна через непорозуміння з головним тренером Реала Сантьяго Соларі.

Іско вкрай рідко потрапляє до стартового складу та почувається некомфортно у Мадриді. Мерсисайдці та манкуніанці уважно спостерігають за ситуацію довкола гравця та готують для нього солідний контракт влітку.

У поточному сезоні Іско зіграв 16 матчів у Ла Лізі, в яких забив 1 гол та віддав 2 асисти. Контракт іспанця з королівським клубом чинний до літа 2022 року.

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