Полузащитник Барселоны Гави привлек к своей персоне внимание именитых клубов и тренеров. Особенный интерес есть из АПЛ.

17-летний испанец является приоритетной трансферной целью Юргена Клоппа, утверждает El Nacional . Руководство Ливерпуля тоже видит перспективу в игроке и заинтересовано в его подписании.

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Чтобы убедить Гави перебраться на Туманный Альбион, мерсисайдцы готовы предложить ему 96 тысяч евро зарплаты в неделю. Эта сумма в 50 раз больше той, которую он сейчас получает на Камп Ноу.

Кроме Ливерпуля, серьезный интерес к испанцу проявляет Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола хотел бы видеть Гави на Этихаде, но 17-летний хавбек сомневается, стоит ли делать столь серьезный шаг на старте своей карьеры.

В пользу обоих грандов играет тот факт, что Барселона нуждается в деньгах и руководство может согласиться на продажу своего вундеркинда. В контракте Гави прописаны отступные в 50 миллионов евро.

Напомним, талант сенсационно ворвался в первую команду "блаугранас" и сумел стать важным игроком в коллективе Хави. В этом сезоне в его активе 23 матча, гол и три результативных передачи.

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