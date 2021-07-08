Технічний партнер мерсисайдців – компанія Nike – при розробці дизайну взяла за взірець форму, в якій Ліверпуль виступав у сезоні-1996/97.

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На задній частині коміра футболки присутній нашивка з числом "96", яка нанесена на згадку про 96 людей, які загинули під час тисняви на стадіоні Хіллсборо під час матчу Ноттінгем Форест – Ліверпуль 15 квітня 1989 року.

Нагадаємо, після тріумфального попереднього сезону провалив минулу кампанію. Лише завдяки невдачам конкурентів вдалося відіграти чимале відставання й фінішувати у зоні Ліги чемпіонів.

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