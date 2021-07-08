Технический партнер мерсисайдцев – компания Nike – при разработке дизайна взяла за образец форму, в которой Ливерпуль выступал в сезоне-1996/97.

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На задней части воротника футболки присутствует нашивка с числом "96", которая нанесена в память о 96 погибших людях во время давки на стадионе Хиллсборо во время матча Ноттингем Форест – Ливерпуль 15 апреля 1989.

Напомним, после триумфального прошлого сезона провалил прошлую кампанию. Только благодаря неудачам конкурентов удалось отыграть большое отставание и финишировать в зоне Лиги чемпионов.

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