Ліверпуль вирішив підписати контракт із юнаком, який допоміг обіграти Барселону у травні 2019 році.

Юний нападник підписав перший професіональний контракт із мерсисайдським клубом у віці 17 років, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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Цікаво, що Канноньєр вже встиг допомогти "червоним" вийти до фіналу Ліги чемпіонів. Тоді він працював на Енфілді болбоєм та долучився до четвертого взяття воріт каталонців, швидко подавши м'яч Александеру-Арнольду.

Нагадаємо, Ліверпуль у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів здійснив камбек проти Барселони, розбивши суперника з рахунком 4:0. Вирішальний гол був забитий після блискавичного розіграшу кутового.

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