Чемпионат Англии 2020/21, 8-й тур

Уотфорд – Ливерпуль – 0:5

Голы: Мане, 9, Фирмино, 37, 52, 90+1, Салах, 54

Астон Вилла – Вулверхэмптон – начало в 17:00

Лестер Сити – Манчестер Юнайтед – начало в 17:00

Манчестер Сити – Бёрнли – начало в 17:00

Норвич – Брайтон – начало в 17:00

Саутгемптон – Лидс – начало в 17:00

Брентфорд – Челси – начало в 19:30

Программу 8-го тура АПЛ открывал поединок на "Викеридж Роуд", где Уотфорд принимал Ливерпуль. Мерсисайдцы в случае победы поднялись бы на первую позицию, но и без турнирной мотивации "красным" были нужны три очка – в последних двух турах подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью. Вследствие такого настроя гости забили уже на 9-й минуте в результате передачи Салаха под выход Мане оди на на один – Садьйо открыл счёт ударом в касание, вколотив свой 100-й гол в АПЛ! Он стал лишь третьим африканцем, которому удалось это сделать (после Дрогба и Салаха), причем ни разу сенегалец не отличался с пенальти.

Перед перерывом Фирмино удвоил преимущество, замкнув прострел Милнера с левого края штрафной. В начале же второго тайма Ливерпуль снял все вопросы относительно победителя: на 52-й минуте Фирмино воспользовался удачным отскоком и довёл дело до разгрома, а на 54-й Салах, обыграв двух защитников, провёл четвёртый гол в ворота Уотфорда – таким образом, Мо впервые в клубной карьере отличился в 8-ми матчах подряд.

Точку же во встрече поставил гол Фирмино в компенсированное время. Бобби оформил свой первый за 3 года хет-трик, а Ливерпуль стал первым клубом в истории элитных дивизионов Англии, которому удалось забваить 3+ голов в семи выездных поединках подряд во всех турнирах.

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