"Якщо Юрген Клопп піде, то в кабінетах керівників Манчестер Сіті, Челсі, Манчестер Юнайтед, Тоттенхема і Евертона шампанське буде литися рікою. Вони будуть смакувати повернення того періоду в історії Ліверпуля, який був до приходу німця. Тоді команда в кращому випадку раз у п'ять років грала в Лізі чемпіонів.

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Без таких лідерів на полі, як Ван Дейк, Джордан Хендерсон і Джеймс Мілнер, виявилася дивовижна крихкість характеру в непрості часи. Не приймайте це за втрату віри в Клоппа. День, коли він піде з Ліверпуля, покладе край славної епохи.

Жоден із знайомих мені фанатів Ліверпуля не злиться на Юргена. Вболівальники дуже хочуть повернутися на Енфілд, щоб подякувати йому за все, що він зробив, і допомогти йому пройти через цей важкий період як в особистому житті, так і в професіональній діяльності.

Ніхто інший не зміг би досягти того, що зробив Клопп з 2015 року. Він брав трофеї і налагоджував зв'язок з фанатами. З цієї причини, як фанат Ліверпуля, я не хочу бачити іншого тренера на чолі команди", – цитує Каррагера The Telegraph.

Після 28-ми турів АПЛ Ліверпуль розташувався на 8-й сходинці турнірної таблиці.

Ліверпуль вперше в історії програв 5 матчів поспіль на Анфілді – зона вильоту ближче, ніж Сіті. Що робити з Клоппом?