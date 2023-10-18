Півзахисник Барселони Серхі Роберто не зміг завершити тренування і пропустить як мінімум найближчий матч Ла Ліги проти Атлетіка Більбао.

Хавбек "синьо-гранатових" Серхі Роберто опинився в лазареті через проблеми з гомілкостопом. Найближчим часом він на поле не вийде, інформує офіційний Twitter Барселони.

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За інформацією Sport.es, 31-річний іспанець точно не зіграє у найближчому матчі чемпіонату Іспанії проти Атлетіка Більбао, який відбудеться 22 жовтня. Під великим питанням його участь у грі Ліги чемпіонів з Шахтарем (25 жовтня) та Ель-Класіко проти Реала (29 числа).

Раніше травми отримали Педрі, Френкі де Йонг, Рафінья, Лєвандовскі, Кунде, Бальде та Ямал (останні двоє близькі до повернення і вже тренувалися з командою). Також із Шахтарем точно не зіграє дискваліфікований Гаві.

Матч 3-го туру Ліги чемпіонів Барселона – Шахтар відбудеться 25 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Після двох турів "блаугранас" мають 6 очок, у "гірників" 3 бали.

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