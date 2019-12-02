Ліверпуль проти Евертона, Ярмоленко та Зінченко також дізнались суперників – відомі результати жеребкування Кубка Англії

Стали відомі пари третього раунду Кубка Англії, у бій вступають команди АПЛ.
Чинний переможець Кубка Англії Манчестер Сіті зустрінеться з Порт Вейлом. Вест Хем Андрія Ярмоленка проекзаменує Джіллінгем.
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Усі пари третього раунду Кубка Англії:
Лестер – Віган
Фулхем – Астон Вілла
Челсі – Ноттінгем Форест
Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед
Шеффілд Юнайтед – Файлд
Саутгемптон – Хаддерсфілд
Ліверпуль – Евертон
Борнмут – Лутон
Брайтон – Шеффілд Венсдей
Манчестер Сіті – Порт Вейл
Мідлсбро – Тоттенхем
Уотфорд – Транмер Роверс
Престон – Норвіч
Крістал Пелас – Дербі
Арсенал – Лідс
Джіллінгем» – Вест Хем
Бернлі – Пітерборо
Поєдинки відбуватимуться 3-6 січня.
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