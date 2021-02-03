Воротар Ліверпуля Аліссон також потрапив до лазарету мерсисайдців.

Бразильський голкіпер Аліссон не зміг взяти участь у матчі 22-го туру АПЛ Ліверпуль – Брайтон через хворобу, повідомляє офіційний сайт чинного чемпіона Англії.

Ван Дейк вже не допоможе Ліверпулю у нинішньому сезоні

Про характер хвороби і терміни повернення воротаря на поле мерсисайдці не говорять. Місце Аліссона у поєдинку Брайтоном зайняв 22-річний Куївін Келлехер.

У нинішньому сезоні АПЛ Аліссон провів 18 матчів, в яких пропустив 15 голів. Нагадаємо, у 2018-му Ліверпуль купив бразильця у Роми за 62,5 млн євро.

Ліверпуль на межі катастрофи: чому найгірша команда Клоппа вилетіла з Кубка Англії, козир МЮ і заявка на трон