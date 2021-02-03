Ливерпуль объяснил отсутствие Алиссона в поединке с Брайтоном
23:04 - Читати українською
Вратарь Ливерпуля Алиссон также попал в лазарет мерсисайдцев.
56’ Стивен Альзате
Бразильский голкипер Алиссон не смог принять участие в матче 22-го тура АПЛ Ливерпуль – Брайтон из-за болезни, сообщает официальный сайт действующего чемпиона Англии.
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О характере болезни и сроках возврата вратаря на поле мерсисайдцы не говорят. Место Алиссона в поединке Брайтоном занял 22-летний Куивин Келлехер.
В нынешнем сезоне АПЛ Алиссон провел 18 матчей, в которых пропустил 15 голов. Напомним, в 2018-м Ливерпуль купил бразильца у Ромы за 62,5 млн евро.
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