Вратарь Ливерпуля Алиссон также попал в лазарет мерсисайдцев.

Бразильский голкипер Алиссон не смог принять участие в матче 22-го тура АПЛ Ливерпуль – Брайтон из-за болезни, сообщает официальный сайт действующего чемпиона Англии.

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О характере болезни и сроках возврата вратаря на поле мерсисайдцы не говорят. Место Алиссона в поединке Брайтоном занял 22-летний Куивин Келлехер.

В нынешнем сезоне АПЛ Алиссон провел 18 матчей, в которых пропустил 15 голов. Напомним, в 2018-м Ливерпуль купил бразильца у Ромы за 62,5 млн евро.

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