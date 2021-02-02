"Що б не трапилося, думаю, у нас буде місце для Вірджила у заявці на Лігу чемпіонів. Ніхто не сказав мені, що потрібно щось змінювати.

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Насправді, лікарі не говорять, що є шанси на повернення Вірджила в цьому сезоні. Не хочу говорити, що це неможливо, але малоймовірно. Ми включили б до складу всіх, навіть якби лікарі сказали, що шансу немає. Час від часу ми віримо в чудеса", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, Вірджил порвав "хрести" в середині жовтня в матчі 5-го туру АПЛ з Евертоном.

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