Вже у неділю, 17 січня, у чемпіонаті Англії відбудеться битва двох найкращих команд турнірної таблиці АПЛ – Манчестер Юнайтед та Ліверпуля. Команда Юргена Клоппа відстає від "червоних дияволів" на три очки і у разі поразки може значно погіршити свої шанси на чемпіонство.

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Колишній арбітр ФІФА Марк Клаттенбург закликав німця не давати характеристик англійським рефері напередодні важливого поєдинку, називаючи такі дії Клоппа "іграми розуму" і спробою чинити тиск на головного арбітра майбутнього матчу Пола Тірні.

"По-перше, якщо Клопп хоче сказати, що гравці Манчестер Юнайтед свідомо хочуть заробити пенальті, то це буде звучати лицемірно. Мохамед Салах і Садьйо Мане теж не уникають подібної тактики на футбольному полі. По-друге, він явно нервує, тому що з часів Фергюссона ми не бачили таких явних і очевидних спроб чинити тиск на суддю перед великою грою. У минулому сезоні, коли Ліверпуль вигравав щотижня, Клопп цього не робив. Він не любить програвати, ніколи не любив. Він стає різким у своїх висловлюваннях.

Зрештою, він помиляється, вважаючи, що Юнайтед існує в аурі сприятливих рішень. Раніше, коли там був Фергі, так і було, але з того часу, як він пішов, це не так. Я – єдиний суддя, який призначив три пенальті на користь суперника на Олд Траффорд. Це було у 2014 році, коли Юнайтед грав з Ліверпулем. Але тренером тоді був Девід Мойєс – не впевнений, що це сталося б при Фергюсоні", – цитує Клаттенбурга видання L.F.C.

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