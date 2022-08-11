Ліверпуль офіційно пролонгував контракт зі своєю юною зірочкою
Півзахисник Ліверпуля Харві Елліот продовжить виступи в мерсисайдському клубі.
Хавбек поставив підпис під новим контрактом з Ліверпулем, який розрахований до 30 червня 2027 року, повідомляє офіційний сайт "червоних".
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"Завжди приємно знати, що я буду тут ще багато років. Це чудово, оскільки Ліверпуль – клуб мого дитинства, і немає нічого в цьому світі, що робить мене щасливішим і збудженішим за це", – поділився Елліот емоціями від продовження угоди.
Додамо, що Харві через важку травму зіграв лише в 12 матчах минулого сезону за Ліверпуль, в яких відзначився голом та асистом.
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