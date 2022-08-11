Хавбек поставил подпись под новым контрактом с Ливерпулем, рассчитанным до 30 июня 2027 года, сообщает официальный сайт "красных".

Новичок АПЛ предлагает немалую сумму за экс-звезду Зари – его команда вылетела в Чемпионшип

"Всегда приятно знать, что я буду здесь еще много лет. Это замечательно, поскольку Ливерпуль – клуб моего детства, и нет ничего в этом мире, что делает меня счастливее и взбудораженее, чем это", – поделился Эллиот эмоциями от продления соглашения.

Добавим, что Харви из-за тяжелой травмы сыграл лишь в 12 матчах прошлого сезона за Ливерпуль, отличившись голом и ассистом.

Фулхэм остановил Ливерпуль в матче АПЛ – экс-звезда Шахтера классно дебютировал, шоу Митровича и Дарвина, Салах уникален