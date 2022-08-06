Після перемоги над Ман Сіті у Суперкубку Ліверпуль зовсім не видно в перші 15 хвилин. Фулхем дуже активно душить високим пресингом, вистачає і брутальної гри на межі фолу. Александер-Арнольд під таким тиском помиляється біля свого штрафного. Мітровіч без особливих перепон вривається у володіння Аліссона, і лише невлучний останній удар дозволяє гостям зберегти ворота сухими. У Ліверпуля лише 2 гострі проходи Робертсона і Діаса лівим краєм за половину першого тайму. В одному випадку Луїс навіть забив на добиванні після удару Енді, однак перед спробою шотландця був очевидний офсайд. Перший удар Салаха на 23 хвилині, і знову активність фулбеків. Мохамед головою не дуже якісно пробив після навісу Трента.

Арсенал здобув перемогу над Крістал Пелас – Зінченко виконав асист, круто зіграв у атаці, але розкрив проблеми в захисті

Паніка "червоних" на стандартах. Ніби й не мають "дачники" особливо ударів, але команда Клоппа відбивається вкрай натужно. При 30% володіння Фулхем перестріляв абсолютного фаворита у перші пів години (4:1). Тричі поспіль Ліверпуль рятується лише відчайдушним блоком, коли всі удари пропускають у межах штрафного. Однак на 32 хвилині і це не допомогло. Тете (не плутати з екс-вінгером Шахтаря) подав з правого флангу, Мітровіч спокійно переграв Трента на другому поверсі, Аліссон незграбно пропустив у ближній.

Діас дивом не дотягнувся до прострілу Робертсона з меж воротарського, а потім поцілив у хрестовину. Оце вже щось. Але де Салах, на пару із Соном найкращий голеадор минулого сезону? Решта тайму – знову багато возні на підступах у фінальній третині та повна відсутність ударів. Фулхем переграв Ліверпуль, який ніби чекав, що новачок АПЛ буде настільки ж приреченим з перших хвилин, як минулоріч інший клуб, який бігає туди-сюди з Чемпіоншипу (Норвіч). Так, гості створили свої моменти і навіть могли вже повести, але про звичне домінування з такого рівня суперниками не було й мови. План лондонців спрацював значно краще при обмеженому часовому ресурсі (28% контролю м'яча).

Ураганний початок і другого тайму. Травмувався Тьягу Алькантара, провалився Фірміно. Відтак на 50 хвилині подвійна заміна від Клоппа. Харві Елліот та Дарвін Нуньєс вийшли. Кебано пробиває метрів з 16 зовсім без опіки – стійка рятує Ліверпуль, який конфузиться усе більше. Та ось дві поспіль ідентичні атаки з прострілом Салаха та ударом Дарвіна... п'ятою. В одному випадку Родак парирував, в іншому уругваєць таки прошив візаві. Дарвін скидає головою, Діас розстрілює – черговий сейв голкіпера. Родак рятує і після удару Салаха, але тут відвертий офсайд.

Екс-вінгер Шахтаря Соломон дебютував за Фулхем, також вийшовши на заміну, як і зірковий новачок суперника Нуньєс. Манор чи не першим дотиком до м'яча перехопив пас у центрі поля і відразу кинув на хід Мітровічу. Серб у знущальному стилі простеньким фінтом спровокував Ван Дейка на пенальті та оформив дубль, перегравши Аліссона, який навіть вгадав напрямок постралу. Карвалью, який замінив Діаса, дебютував проти своєї попередньої команди. Португалець стріляв з льоту після подачі Трента з кутового – вище.

Клопп уже було похнюпив носа, але далі Дарвін до забитого м'яча додає асист. Александер-Арнольд накинув у штрафний, суперник скинув Нуньєсу, той дещо випадково дав назад, а Салах розстріляв по суті порожні ворота. На 4 компенсованій хвилині Хендерсон після пасу Елліота ефектно підкрутив у поперечину з-за меж штрафного. Зрештою, Фулхем таки зупиняє Ліверпуль, залишаючи Арсенал із Зінченком на 1 місці АПЛ.