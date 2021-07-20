Полузащитник Марко Груич перебрался в Порту после неудачного периода в Ливерпуле.

Ливерпуль попрощался с сербским хавбеком, который стал полноценным игроком Порту, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

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"Красные" не разглашают детали сделки, однако Transfermarkt информирует, что контракт с португальцами рассчитан на год, а сумма трансфера составила 12,2 млн евро.

К слову, Груич прошлый сезон провел в аренде в Порту, где провел 39 поединков и отличился 2 голами. В общем, серб сыграл за Ливерпуль 16 матчей, записав в свой актив гол и ассист.

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