toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ РОМА - РЕАЛ МАДРИД

Ліверпуль націлився на Асенсіо – Клопп особисто зацікавлений у трансфері іспанця

18:07 579 Читать на русском
Ліверпуль націлився на Асенсіо – Клопп особисто зацікавлений у трансфері іспанця
Марко Асенсіо / AFP

Вінгер Реала Марко Асенсіо може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

Ліверпуль розглядає можливість придбання 22-річного хавбека Реала Марко Асенсіо, повідомляє OK Diario.

Азар може перейти в Реал – Челсі готовий відпустити хавбека, – ЗМІ

Влітку "червоні" вже намагались оформити трансфер гравця, однак керівництво "бланкос" відмовилось продавати Асенсіо попри пропозицію у 160 млн фунтів.

У Марко вбачали заміну Роналду, який перейшов у Ювентус, проте Асенсіо не зміг перебрати на себе звання лідера після відходу португальця, і тепер мадридський клуб готовий розглянути пропозиції щодо вінгера. Зазначається, що наставник Ліверпуля Юрген Клопп є прихильником таланту іспанця та особисто хоче бачити його на Енфілді.

Зозуля потрапив на "дошку ганьби" іспанських ЗМІ: українця критикують за "дикий фол", а фанати його захищають

Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Чемпіонату Іспанії Ліверпуль Ліверпуль Реал Мадрид Реал Мадрид Юрген Клопп Юрген Клопп Трансфери Реал Мадрид Трансфери Ліверпуля
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
52
хв
Хоффенхайм
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук