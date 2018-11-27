Ліверпуль націлився на Асенсіо – Клопп особисто зацікавлений у трансфері іспанця

Вінгер Реала Марко Асенсіо може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

Ліверпуль розглядає можливість придбання 22-річного хавбека Реала Марко Асенсіо, повідомляє OK Diario.

Азар може перейти в Реал – Челсі готовий відпустити хавбека, – ЗМІ

Влітку "червоні" вже намагались оформити трансфер гравця, однак керівництво "бланкос" відмовилось продавати Асенсіо попри пропозицію у 160 млн фунтів.

У Марко вбачали заміну Роналду, який перейшов у Ювентус, проте Асенсіо не зміг перебрати на себе звання лідера після відходу португальця, і тепер мадридський клуб готовий розглянути пропозиції щодо вінгера. Зазначається, що наставник Ліверпуля Юрген Клопп є прихильником таланту іспанця та особисто хоче бачити його на Енфілді.

Зозуля потрапив на "дошку ганьби" іспанських ЗМІ: українця критикують за "дикий фол", а фанати його захищають