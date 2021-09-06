Півзахисник збірної Гвінеї Набі Кейта поки не може повернутися у розташування Ліверпуля.

Напередодні на батьківщині Набі Кейта стався військовий переворот. Заколотники затримали президента Гвінеї, оголосили про скасування чинної конституції і закрили кордони.

У Гвінеї скасували матч кваліфікації до ЧС-2022 через військовий переворот

Сьогодні мав відбутися матч відбору до чемпіонату світу-2022 Гвінея – Марокко, але його скасували. Команда гостей, за інформацією ЗМІ, вже була евакуйована.

Поки залишається в епіцентрі подій півзахисник Ліверпуля Набі Кейта та інші футболісти, яких тренер збірної Гвінеї викликав у розташування національної команди. Sky Sports повідомляє, що Ліверпуль "підтримує зв'язок з Набі Кейта і його національною командою" і планує оформити повернення півзахисника в Англію якомога швидше.

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