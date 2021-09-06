Полузащитник сборной Гвинеи Наби Кейта пока не может вернуться в расположение Ливерпуля.

Накануне на родине Наби Кейта произошел военный переворот. Мятежники задержали президента Гвинеи, объявили об отмене действующей Конституции и закрыли границы.

В Гвинее отменили матч квалификации к ЧМ-2022 из-за военного переворота

Сегодня должен был состояться матч отбора к чемпионату мира-2022 Гвинея – Марокко, но его отменили. Команда гостей, по информации СМИ, уже была эвакуирована.

Пока остается в эпицентре событий полузащитник Ливерпуля Наби Кейта и другие футболисты, которых тренер сборной Гвинеи вызвал в расположение национальной команды. Sky Sports сообщает, что Ливерпуль "поддерживает связь с Наби Кейта и его национальной командой" и планирует оформить возвращение полузащитника в Англию как можно быстрее.

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Отмечается, что игрок мерсисайдского клуба находится "в полной безопасности", но его участие в матче против Лидса, естественно, под вопросом.

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