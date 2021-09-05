Поєдинок відбору до чемпіонату світу-2022 Гвінея – Марокко, який був запланований на 6 вересня, перенесений на невизначений термін, повідомляє CAF.

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Скасування зустрічі викликане захопленням влади у країні військовими. За різними даними, у столиці країни лунають постріли, також у полон потрапив президент Гвінеї.

Після першого туру групового етапу Марокко лідирує у квартеті І з трьома очками, Гвінея – друга з одним заліковим балом.

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