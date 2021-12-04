Чемпіонат Англії 2021/22, 15-й тур

Вулверхемптон – Ліверпуль – 0:1

Голи: Оріджі, 90+4

Ньюкасл – Бернлі – 1:0

Голи: Вілсон, 40

Саутгемптон – Брайтон – 1:1

Голи: Броя, 29 – Мопей, 90+8

Ліверпуль після несподіваної поразки Челсі отримав шанс захопити лідерство в АПЛ. Для цього підопічним Юргена Клоппа необхідно було переграти на виїзді Вулверхемптон – восьму команду чемпіонату. Завдання виглядало простим, однак до перерви мерсисайдці не створили значної кількості моментів. По суті, гості мали лишень дві нагоди відкрити рахунок: на 29-й хвилині Трент пробив з правого краю штрафного над поперечкою, а на 33-й Жота замкнув навіс на лівий кут воротарського – повз ближню стійку!

В другому таймі Вулверхемптон міг ще й вийти вперед внаслідок вривання Хвана в карний майданчик та передачі на 11 метрів під удар Дендонкеру. Його витягнув Аліссон. Ліверпуль же на 63-й хвилині змарнував супермомент: Са помилився на виході, дозволивши Жоті й Мане вийти на практично порожні ворота – в них залишились два захисники, але Діогу примудрився влучити у одного з них. Після цього гості запороли ще кілька хороших атак.

Здавалося, що "вулвз" втримають "нулі", однак на 4-й компенсованій хвилині клас дався взнаки. Салах прорвався правим флангом в штрафний і викотив пас на ближню стійку, а Оріджі з розвороту пробив під неї – 0:1! Ліверпуль вириває перемогу й виходить у лідери АПЛ.

Ньюкасл вдома приймав Бернлі, намагаючись здобути першу перемогу в сезоні АПЛ. Вже на 13-й хвилині господарі могли пропустити внаслідок помилки Дубравки, після якої з лівого напівфлангу пробив Гудмундссон, однак "сорок" врятувала стійка. Інших моментів у Бернлі в першому таймі не виникало, та і Ньюкасл за стартові 39 хвилин нічого не створив – втім, на 40-й підопічні Едді Хау відкрили рахунок. Відзначився Вілсон, який розстріляв ворота після подачі Віллока й зіткнення голкіпера з Шером. 1:0!

По перерві великої кількості моментів також не виникало. На 55-й хвилині Альмірон міг подвоїти перевагу Ньюкасла в результаті виходу віч-на-віч, однак Мігель пробив повз дальній кут. Тарковскі на 72-й міг зрівняти рахунок, увірвавшись на правий край штрафного, але його удар потягнув голкіпер. На 85-й Джей Родрігес таки вколотив м'яч у сітку воріт господарів, але гол скасували через офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Ньюкасла.

У паралельній зустрічі Саутгемптон на рідному полі зустрічався з Брайтоном. До перерви господарі домінували, ледь не відкривши рахунок вже на 4-й хвилині (Санчес парирував два удари Брої та Адамса в одному моменті), а на 22-й Че Адамс мав забивати внаслідок грубої помилки голкіпера – втім, м'яч пройшов повз лівий кут. На 29-й "святі" таки добилися свого: Санчес помилився при виносі, а Соттон вилетів у контратаку, завершивши її ударом Брої зовнішнім боком стопи – 1:0!

Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати. На старті другого тайму Броя та Ворд-Проуз могли подвоїти перевагу Саутгемптона, але їм трішечки забракло точності. Брайтон міг за це покарати в останні півгодини, організувавши низку непоганих моментів, але марнотратство Мопея та сейви Маккалістера довго тримали господарів у грі. Тим не менш, на 8-й компенсованій хвилині "чайки" таки врятувалися від поразки зусиллями все того ж Мопея: Нілу вдалося прийняти подачу від Модера, розвернутись у штрафному й розстріляти ворота – 1:1! Нічия.

Програму дня в Англії закривав поєдинок між Уотфордом і Манчестер Сіті. Підопічні Пепа Гвардіоли приїхали в гості за перемогою, адже тільки вона б повернула команду на першу сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Вже на 4-й хвилині "містяни" відкрили рахунок: Фоден увірвався на правий край штрафного, переграв там Кіко й подав на дальню стійку, а Стерлінг замкнув – 1:0! На 31-й же перевагу чемпіонів мав подвоювати Гюндоган, який отримав класний пас від Бернарду Сілви й вийшов віч-на-віч. Німецький турок не зміг переграти Бахманна, але португалець тут же зіграв на добиванні. 2:0!

Це вже була вагома заявка на перемогу. В середині ж другого тайму Манчестер Сіті добив Уотфорд сольним проходом Бернарду Сілви, в завершенні якого хавбек вистрілив з правої половини карного майданчика – 0:3! Кучо на 75-й відквитав один гол, але це був гол престижу. Фінальний свисток зафіксував легку звитягу підопічних Пепа Гвардіоли й повернення "містян" на першу позицію.

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