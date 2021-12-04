Чемпионат Англии 2021/22, 15-й тур

Вулверхэмптон – Ливерпуль – 0:1

Голы: Ориджи, 90+4

Ньюкасл – Бернли – 1:0

Голы: Уилсон, 40

Саутгемптон – Брайтон – 1:1

Голы: Броя, 29 – Мопей, 90+8

Ливерпуль после неожиданного поражения Челси получил шанс захватить лидерство в АПЛ. Для этого подопечным Юргена Клоппа необходимо было обыграть на выезде Вулверхэмптон – восьмую команду чемпионата. Задача выглядела простой, однако до перерыва мерсисайдцы не создали много моментов. По сути, гости имели всего два случая открыть счёт: на 29-й минуте Трент пробил с правого края штрафной над перекладиной, а на 33-й Жота замкнул навес на левый угол вратарской – мимо ближней штанги!

Во втором тайме Вулверхэмптон мог ещё и выйти вперёд вследствие вбегания Хвана в штрафную и передачи на 11 метров под удар Дендонкеру. Его вытащил Алиссон. Ливерпуль же на 63-й минуте упустил супермомент: Са ошибся на выходе, позволив Жоте и Мане выйти на практически пустые ворота – в них остались два защитника, но Диогу умудрился попасть в одного из них. После этого гости запороли ещё несколько хороших атак.

Казалось, что "вулвз" удержат "нули", однако на 4-й компенсированной минуте класс дал о себе знать. Салах прорвался правым флангом в штрафную и выкатил пас на ближнюю штангу, а Ориджи с разворота пробил под неё – 0:1! Ливерпуль вырывает победу и выходит в лидеры АПЛ.

Ньюкасл дома принимал Бёрнли, пытаясь одержать первую победу в сезоне АПЛ. Уже на 13-й минуте хозяева могли пропустить из-за ошибке Дубравки, после которой с левого полуфланга пробил Гудмундссон, но "сорок" спасла штанга. Других моментов у Бёрнли в первом тайме не возникало, да и Ньюкасл за стартовые 39 минут ничего не создал – впрочем, на 40-й подопечные Эдди Хау открыли счёт. Отличился Уилсон, расстрелявший ворота после подачи Уиллока и столкновение голкипера с Шером. 1:0

После перерыва большого количества моментов тоже не возникало. На 55-й минуте Альмирон мог удвоить преимущество Ньюкасла в результате выхода один на один, но Мигель пробил мимо дальнего угла. Тарковски на 72-й мог сравнять, ворвавшись на правый край штрафной, но его удар потащил голкипер. На 85-й Джей Родригес вколотил мяч в сетку ворот хозяев, но гол отменили из-за офсайда. В конце концов финальный свисток зафиксировал минимальную победу Ньюкасла.

В параллельной встрече Саутгемптон на родном поле встречался с Брайтоном. До перерыва хозяева доминировали, едва не открыв счёт на 4-й минуте (Санчес парировал два удара Брои и Адамса в одном моменте), а на 22-й Че Адамс должен был забивать вследствие грубой ошибки голкипера – впрочем, мяч прошёл мимо левого угла. На 29-й "святые" таки добились своего: Санчес ошибся при выносе, а Соттон вылетел в контратаку, завершив её ударом Брои внешней стороной стопы – 1:0!

Именно с этим счётом команды отправились отдыхать. На старте второго тайма Броя и Уорд-Проуз могли удвоить преимущество Саутгемптона, но им чуть не хватило точности. Брайтон за это мог наказать в последние полчаса, организовав ряд неплохих моментов, но расточительство Мопея и сейвы Маккалистера долго держали хозяев в игре. Тем не менее, на 8-й компенсированной минуте "чайки" таки спаслись от поражения усилиями всё того же Мопея. Нилу удалось принять подачу от Модера, развернуться в штрафной и расстрелять ворота – 1:1! Ничья.

Вест Хэм ярко перестрелял Челси – резервист Мойеса стал случайным героем огненного дерби