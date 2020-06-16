Ліверпуль готує перевтілення Енфілда перед рестартом АПЛ – мерсисайдці мають унікальне рішення

Керівництво Ліверпуля шукає варіанти, як зменшити ефект порожніх трибун після повернення чемпіонату Англії.

Ліверпуль спільно зі своїми уболівальниками готує зміни на домашньому стадіоні. "Червоні" планують прикрасити трибуни Енфілда, повідомляє Liverpool Echo.

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За інформацією видання, англійський клуб відмовився від досвіду Іспанії, Німеччини та Данії, де використовують сучасні технології для телекартинки, розміщують картонні зображення фанів чи влаштовують конференцію в Zoom.

Ліверпуль хоче попросити фанатів надати у користування їхні прапори та плакати, які закріпить на Енфілді. Таким чином, мерсисайдці планують віддати належне своїм прихильникам, які не зможуть на власні очі побачити перший в історії АПЛ тріумф своєї улюбленої команди, до якого команді Юргена Клоппа залишилося здобути лише дві перемоги. Перший матч після перерви Ліверпуль проведе 21 червня проти Евертона.

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