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Ливерпуль может остаться без двух лидеров на дерби против Эвертона

16:43 - Читати українською
Ливерпуль может остаться без двух лидеров на дерби против Эвертона
Юрген Клопп / Фото ФК Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп имеет кадровые проблемы перед поединком 30-го тура АПЛ.

 

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах имеет проблемы с физической формой после карантина, поэтому его участие в поединке с Эвертоном остается под вопросом, сообщает The Athletic.

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По этим же причинам встречу может пропустить и 26-летний защитник Эндрю Робертсон.

Напомним, матч 30-го тура АПЛ Эвертон – Ливерпуль запланирован на 21 июня, начало в 21:00. Мерсисайдцы остаются неизменным лидером в таблице, опережая Манчестер Сити на 22 очка.

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Теги
Англия Эндрю Эндрю Робертсон Ливерпуль Ливерпуль Эвертон - Ливерпуль Мохамед Мохамед Салах
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