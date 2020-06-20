Ливерпуль может остаться без двух лидеров на дерби против Эвертона

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп имеет кадровые проблемы перед поединком 30-го тура АПЛ.

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах имеет проблемы с физической формой после карантина, поэтому его участие в поединке с Эвертоном остается под вопросом, сообщает The Athletic.

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По этим же причинам встречу может пропустить и 26-летний защитник Эндрю Робертсон.

Напомним, матч 30-го тура АПЛ Эвертон – Ливерпуль запланирован на 21 июня, начало в 21:00. Мерсисайдцы остаются неизменным лидером в таблице, опережая Манчестер Сити на 22 очка.

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