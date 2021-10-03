Перший тайм команди провели у розвідці та не надто вражали. А от по перерві обидва колективи прорвало. Перший гол у зустрічі до свого активу записав Мане, йому асистував Салах. Сіті відповів влучним пострілом Фодена з гострого кута.

Ліверпуль розписав бойову нічию у шаленому матчі з Манчестер Сіті – скажений Гвардіола та провал на фланзі Зінченка

Вже за кілька хвилин Мохамед Салах легко накрутив оборону "містян" і пробив Едерсона. Ман Сіті не планував здаватись і зрівняв рахунок на табло: Жезус скинув п'ятою під удар де Брюйне, а Кевін злету пробив (не обійшлось без рикошету). Більше ніхто не забивав. Команда Клоппа залишилась другою, а підопічні Гвардіоли – третіми.