Ліверпуль – Манчестер Сіті – 2:2 – відео голів та огляд матчу з шедевром Салаха
Ліверпуль та Манчестер Сіті у центральному матчі 7 туру АПЛ розійшлись бойовим миром. Дивіться відео голів та огляд двобою Ліверпуль – Манчестер Сіті.
Перший тайм команди провели у розвідці та не надто вражали. А от по перерві обидва колективи прорвало. Перший гол у зустрічі до свого активу записав Мане, йому асистував Салах. Сіті відповів влучним пострілом Фодена з гострого кута.
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Вже за кілька хвилин Мохамед Салах легко накрутив оборону "містян" і пробив Едерсона. Ман Сіті не планував здаватись і зрівняв рахунок на табло: Жезус скинув п'ятою під удар де Брюйне, а Кевін злету пробив (не обійшлось без рикошету). Більше ніхто не забивав. Команда Клоппа залишилась другою, а підопічні Гвардіоли – третіми.