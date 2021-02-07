Ліверпуль приймає Манчестер Сіті у 23 турі чемпіонату Англії. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24". Олександр Зінченко повертається у стартовий склад.

Де дивитися матч Ліверпуль – Манчестер Сіті онлайн? Трансляція в Україні доступна на каналі Setanta Sports. Команда Клоппа забила лише 1 гол за останні 4 домашні тури, причому тричі грала проти борців за виживання. Гвардіола за останній час побудував супермашину: 9 перемог і одна нічия, різниця 22:2. Матч, як і онлайн трансляція Ліверпуль – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартує о 18:30. У першому колі партнери Зінченка розійшлися миром з чинними чемпіонами 1:1. Цікаво, що Ман Сіті не перемагав на Енфілді 19 матчів поспіль, з 2003 року. Справжній тест на міцність для найкращої оборони сезону.

Манчестер Сіті спокійно здолав Бернлі перед виїздом на Енфілд – Зінченко в епіцентрі експериментів

У господарів повертаються в основу Аліссон, Садіо Мане і Фабінью. Також в основі Кертіс Джонс, позаяк капітан Джордан Хендерсон вимушений грати в центрі захисту. Гості здійснюють лише 2 зміни порівняно з останньою грою у Бернлі. Зінченко замість Ляпорта на лівому фланзі, Фоден підміняє Жезуса.

Ліверпуль: Аліссон – Александр-Арнольд, Фабінью, Хендерсон, Робертсон – Вейналдум, Джонс, Тьягу Алькантара – Салах, Фірміно, Мане

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Діас, Стоунз, Зінченко – Родрі, Гюндоган, Бернарду Сілва – Марез, Стерлінг, Фоден