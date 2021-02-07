Где смотреть матч Ливерпуль – Манчестер Сити онлайн? Трансляция в Украине доступна на канале Setanta Sports. Команда Клоппа забила лишь 1 гол за последних 4 домашних тура, хотя трижды играла против борцов за выживание. Гвардиола же за последнее время построил супермашину: 9 побед и одна ничья, разница 22:2. Матч, как и онлайн трансляция Ливерпуль – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартует в 18:30. В первом круге партнеры Зинченко разошлись миром с действующими чемпионами 1:1. Интересно, что Ман Сити не побеждал на Энфилде 19 матчей подряд, с 2003 года. Настоящий тест на прочность для лучшей обороны сезона.

Манчестер Сити спокойно одолел Бернли перед выездом на Энфилд – Зинченко в эпицентре экспериментов

У хозяев возвращаются в основу Алиссон, Садио Мане и Фабиньо. Также в основе Кертис Джонс, поскольку капитан Джордан Хендерсон вынужден играть в центре защиты. Гости осуществляют только 2 изменения по сравнению с последней игрой в Бернли. Зинченко вместо Ляпорта на левом фланге, Фоден подменяет Жезуса.

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Робертсон – Вейналдум, Джонс, Тьягу Алькантара – Салах, Фирмино, Мане

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Диас, Стоунз, Зинченко – Родри, Гюндоган, Бернарду Силва – Марез, Стерлинг, Фоден