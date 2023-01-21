Сьогодні, 21 січня, Михайло Мудрик дебютував за Челсі. Вінгер збірної України вийшов на заміну в матчі з Ліверпулем і став одним із найпомітніших за відведений йому час.

Успішний дебют Мудрика в АПЛ у відеоогляді поєдинку Ліверпуль – Челсі

"На мій погляд, сьогоднішні Ліверпуль та Челсі не відповідали рівню Мудрика, він був кращим на полі за обидві команди.



Свій наступний матч Челсі за два тижні зіграє вдома проти Фулхема, і вже зараз для мене очевидно, що Стемфорд Брідж у цей день піде не на Челсі. Стемфорд Брідж піде на Мудрика. Браво, Михайле!" – написав Денисов в Instagram.

Нагадаємо, Челсі виклав за 22-річного українця 70 мільйонів євро. Шахтар може отримати ще 30 млн бонусів, які передбачені трансферною угодою.

Мудрик блискуче дебютував за Челсі у матчі проти Ліверпуля на виїзді – українець перевернув гру і творив моменти