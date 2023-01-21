Ліверпуль та Челсі не змогли виявити сильнішого в рамках 21-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Ліверпуль – Челсі в цій новині на "Футбол 24".

Челсі відкрив рахунок у зустрічі вже на 3 хвилині гри – Хаверц переправив м'яч у ворота після розіграшу кутового. Втім, арбітр скасував взяття воріт через офсайд у Тьягу Сілви. Лондонці виглядали цікавіше в атаці, хоча моменти більше виникали після стандартних положень.

Мудрик блискуче дебютував за Челсі у матчі проти Ліверпуля на виїзді – українець перевернув гру і творив моменти

На 55 хвилині на полі з'явився Михайло Мудрик і досить скоро створив собі супершанс. Галлахер отримав м'яч у штрафному, але втратив рівновагу. Українець підхопив м'яч, обіграв Мілнера та вийшов впритул до Аліссона, але пробив у сітку з зовнішнього боку.

Також Мудрик створював нагоди для партнерів, зокрема для Чуквуемеки, але хавбек постійно втрачав рівновагу, через що псував моменти. В підсумку, гра так і завершилась без голів.