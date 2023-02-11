Далеко не найкращі показники в обороні змушують наставника Ліверпуля Юргена Клоппа шукати вихід з ситуації.

Ліверпуль готовий продати основного центрбека Жоеля Матіпа, повідомляє Football Insider. Камерунець серйозно регресував за останні місяці, тож "червоні" можуть розглянути пропозиції щодо захисника вже влітку.

"Я чемпіон АПЛ?" – екс-зірка Ліверпуля відреагував на відкриття справи проти Манчестер Сіті

31-річного Матіпа оцінюють в 15 млн фунтів стерлінгів. Натомість Ліверпуль хоче підписати Йонатана Та з Байєра, інформує 90min. Втім, німецький захисник зацікавив і головне відкриття сезону – Ньюкасл, який посідає третє місце в чемпіонаті. Transfermarkt оцінює Та в 20 млн євро.

Додамо, що Матіп втратив місце в основі Ліверпуля, програвши конкуренцію ван Дейку та Конате. В активі Жоеля 15 поєдинків та 1 забитий м'яч.

Мудрик матиме комфорт, мізерні шанси Яремчука, біди фіналістів, Мессі та скандал Баварії – прогноз на 1/8 Ліги чемпіонів