Півзахисник Лукас Лейва, який 9 років віддав Ліверпулю, став героєм курйозної ситуації через скандал із "містянами".

Напередодні стало відомо, що Манчестер Сіті звинувачують у порушенні фінансових правил АПЛ. З команди можуть зняти очки в турнірній таблиці, а найсуворішою санкцією є пониження у класі.

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З'явилися припущення, що "містян" можуть позбавити останніх 4-х чемпіонських титулів, однак насправді така санкція правилами АПЛ не передбачена. Втім, Лукас Лейва, який раніше захищав кольори Ліверпуля, а зараз виступає за Греміо, сприйняв це надто серйозно.

"Я чемпіон Прем'єр-ліги?" – написав бразилець у Twitter. Після цього почали з'являтися пости із заголовками на кшталт "Лукас Лейва хоче присвоїти Ліверпулю титул АПЛ-2014". Бразилець одразу ж виправився. "Ні, ні. Я лише спитав, бо заплутався".

Нагадаємо, у сезоні 2013/14 Ліверпуль посів друге місце в чемпіонаті, в останніх турах пропустивши на вершину АПЛ саме Манчестер Сіті.