Ліверпуль готовий виплатити суму відступних за форварда Зальцбурга

Англійський Ліверпуль найближчим часом підпише контракт з японським нападником Такумі Мінаміно.

Мерсисайдці готові здійснити трансфер японського футболіста вже у січні, інформує The Independent. У його контракті з австрійським Зальцбургом прописана сума відступних у 8 млн євро, яку готовий заплатити англійський клуб.

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До слова, Мінаміно взяв участь в 15 матчах чемпіонату Австрії в цьому сезоні. Японський нападник забив 5 голів і віддав 5 результативних передач. Також в його активі 6 матчів та 2 голи у Лізі чемпіонів.

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