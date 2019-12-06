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Шакірі може покинути Ліверпуль через брак ігрової практики – на гравця претендує турецький гранд

09:44 990 Читать на русском
Шакірі може покинути Ліверпуль через брак ігрової практики – на гравця претендує турецький гранд
Джердан Шакірі / ESPN

Турецький Галатасарай зацікавлений в придбанні півзахисника Ліверпуля і збірної Швейцарії Джердана Шакірі.

Клуб зі Стамбула проведе переговори з 28-річним футболістом наступного тижня, інформує Fanatik.

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Шакірі став одним з героїв матчу 15-го туру АПЛ проти Евертона (5:2), забивши один з п'яти голів своєї команди. Однак хавбек не має регулярної ігрової практики на Енфілді – всього 5 матчів і 1 гол у всіх турнірах в сезоні-2019/20. У зв'язку з цим Джердан розглядає варіант зі зміною клубної прописки: гравець хоче бути в ігровому тонусі перед Євро-2020, де зіграє збірна Швейцарії.

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Відзначається, що у разі переходу Шакірі в Галатасарай, це буде оренда до кінця сезону з правом подальшого викупу. Контракт Шакірі з Ліверпулем розрахований до літа 2023 року.

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Трансфери Ліверпуль Ліверпуль Галатасарай Галатасарай Туреччина Джердан Шакірі Джердан Шакірі
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