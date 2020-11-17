Ліверпуль готовий продати одного з провідних гравців нападу, щоб отримати ще краще підсилення.

Ліверпуль не попрощався з ідеєю підписати нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе влітку 2021 року, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на The Sunday Times.

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За інформацією джерела, англійський клуб прагне випередити мадридський Реал в боротьбі за 21-річного француза. Ліверпуль навіть розглядає можливість продажу Мохамеда Салаха, Садьйо Мане або Роберто Фірміно, щоб звільнити місце для Мбаппе. Якщо надійде хороша пропозиція, хтось із трійки може піти.

Відзначається, що Салах, Мане або Фірміно можуть бути продані в клуб Ла Ліги, але в який саме, не уточнюється. Трансфер Діогу Жоти показав, що Юрген Клопп здатен на трансформації атакувальної лінії, які лише зроблять Ліверпуль сильнішим.

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