Схоже, інформація про перехід Серхіо Рамоса у французький клуб виявилася просто чутками.

ПСЖ нічого не пропонував і не планує пропонувати капітану мадридського Реала Серхіо Рамосу, пстверджує Le Parisien.

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За інформацією джерела, ПСЖ зосереджений на оптимізації бюджету, оскільки клуб очікує збитків у розмірі 120 млн євро через кризу на тлі пандемії коронавірусу. Підписання Рамоса не входить в плани парижан.

Повідомляється, що якщо чинному чемпіону Франції вдасться стабілізувати баланс, то клуб, передусім, буде намагатися зберегти форварда Кіліана Мбаппе, який є трансферною ціллю Реала.

Раніше повідомлялося, що французький клуб запропонує Серхіо Рамосу трирічну угоду з заробітною платою у 16,8 млн євро за сезон. Також ПСЖ нібито був готовий додати до цієї пропозиції трансферний бонус.

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