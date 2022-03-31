29 збірних гарантували собі участь на чемпіонаті світу-2022. Повністю сформовані 3 кошики до жеребкування. Коротко знайомимо з командами, які зіграють в Катарі.

Перший кошик

Катар

Тренер: Фелікс Санчес (Іспанія)

Головна зірка: Акрам Афіф (Аль-Садд)

Рейтинг ФІФА: 51

Найвище досягнення на ЧС: перша поява на Мундіалі

Кваліфікація: господар турніру

Бразилія

Тренер: Тіте

Головна зірка: Неймар (ПСЖ)

Рейтинг ФІФА: 1

Найвище досягнення на ЧС: 5-разові чемпіони (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Кваліфікація: перше місце у Південній Америці

Бельгія

Тренер: Роберто Мартінес (Іспанія)

Головні зірки: Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Еден Азар (Реал)

Рейтинг ФІФА: 2

Найвище досягнення на ЧС: бронзові медалі (2018)

Кваліфікація: перше місце у групі E європейського відбору

Франція

Тренер: Дідьє Дешам

Головні зірки: Карім Бензема (Реал), Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

Рейтинг ФІФА: 3

Найвище досягнення на ЧС: 2-разові чемпіони (1998 і 2018)

Кваліфікація: перше місце у групі D європейського відбору

Аргентина

Тренер: Ліонель Скалоні

Головна зірка: Ліонель Мессі (ПСЖ)

Рейтинг ФІФА: 4

Найвище досягнення на ЧС: 2-разові чемпіони (1978 і 1986)

Кваліфікація: друге місце у Південній Америці

Англія

Тренер: Гарет Саутгейт

Головна зірка: Харрі Кейн (Тоттенхем)

Рейтинг ФІФА: 5

Найвище досягнення на ЧС: чемпіони (1966)

Кваліфікація: перше місце у групі I європейського відбору

Іспанія

Тренер: Луїс Енріке

Головна зірка: Жорді Альба (Барселона)

Рейтинг ФІФА: 7

Найвище досягнення на ЧС: чемпіони (2010)

Кваліфікація: перше місце у групі B європейського відбору

Португалія

Тренер: Фернанду Сантуш

Головна зірка: Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед)

Рейтинг ФІФА: 8

Найвище досягнення на ЧС: бронзові медалі (1966)

Кваліфікація: друге місце у групі А європейського відбору, прохід Туреччини та Північної Македонії у плей-офф

Другий кошик

Нідерланди

Тренер: Луї ван Гал

Головні зірки: Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Мемфіс Депай (Барселона)

Рейтинг ФІФА: 9

Найвище досягнення на ЧС: 3-разові віцечемпіони (1974, 1978, 2010)

Кваліфікація: перше місце у групі G європейського відбору

Данія

Тренер: Каспер Юлманд

Головна зірка: Крістіан Еріксен (Брентфорд)

Рейтинг ФІФА: 10

Найвище досягнення на ЧС: чвертьфінал (1998)

Кваліфікація: перше місце у групі F європейського відбору

Мексика

Тренер: Херардо Мартіно (Аргентина)

Головна зірка: Рауль Хіменес (Вулверхемптон)

Рейтинг ФІФА: 11

Найвище досягнення на ЧС: чвертьфінал (1970, 1986)

Кваліфікація: друге місце у Північній і Центральній Америці

Німеччина

Тренер: Гансі Флік

Головні зірки: Мануель Нойєр (Баварія), Томас Мюллєр (Баварія)

Рейтинг ФІФА: 12

Найвище досягнення на ЧС: 4-разові чемпіони (1954, 1974, 1990, 2014)

Кваліфікація: перше місце у групі J європейського відбору

США

Тренер: Грегг Берхолтер

Головна зірка: Крістіан Пулішіч (Челсі)

Рейтинг ФІФА: 13

Найвище досягнення на ЧС: бронзові медалі (1930)

Кваліфікація: третє місце у Північній і Центральній Америці

Уругвай

Тренер: Дієго Алонсо

Головна зірка: Луїс Суарес (Атлетіко)

Рейтинг ФІФА: 14

Найвище досягнення на ЧС: 2-разові чемпіони (1930 і 1950)

Кваліфікація: третє місце у Південній Америці

Швейцарія

Тренер: Мурат Якін

Головна зірка: Джердан Шакірі (Чікаго Файр)

Рейтинг ФІФА: 15

Найвище досягнення на ЧС: чвертьфінал (1934, 1938, 1954)

Кваліфікація: перше місце у групі С європейського відбору

Хорватія

Тренер: Златко Даліч

Головна зірка: Лука Модріч (Реал)

Рейтинг ФІФА: 16

Найвище досягнення на ЧС: віцечемпіони (2018)

Кваліфікація: перше місце у групі Н європейського відбору

Третій кошик

Сенегал

Тренер: Аліу Сіссе

Головна зірка: Садьйо Мане (Ліверпуль)

Рейтинг ФІФА: 20

Найвище досягнення на ЧС: чвертьфінал (2002)

Кваліфікація: перше місце у групі Н африканського відбору + прохід Єгипту у плей-офф

Іран

Тренер: Драган Скочіч (Хорватія)

Головна зірка: Сердар Азмун (Байєр)

Рейтинг ФІФА: 21

Найвище досягнення на ЧС: груповий етап (1998, 2006, 2014, 2018)

Кваліфікація: перше місце у групі А азійського відбору

Японія

Тренер: Хаджіме Моріясу

Головна зірка: Такумі Мінаміно (Ліверпуль)

Рейтинг ФІФА: 23

Найвище досягнення на ЧС: 1/8 фіналу (2002, 2010, 2018)

Кваліфікація: друге місце у групі B азійського відбору

Марокко

Тренер: Вахід Халілходжіч (Боснія та Герцеговина)

Головна зірка: Ашраф Хакімі (ПСЖ)

Рейтинг ФІФА: 24

Найвище досягнення на ЧС: 1/8 фіналу (1986)

Кваліфікація: перше місце у групі І африканського відбору + прохід ДР Конго у плей-офф

Сербія

Тренер: Драган Стойковіч

Головна зірка: Душан Тадіч (Аякс)

Рейтинг ФІФА: 25

Найвище досягнення на ЧС: 4 місце як Югославія (1930 і 1962)

Кваліфікація: перше місце у групі А європейського відбору

Польща

Тренер: Чеслав Міхнєвіч

Головна зірка: Роберт Лєвандовскі (Баварія)

Рейтинг ФІФА: 26

Найвище досягнення на ЧС: бронзові медалі (1974 і 1982)

Кваліфікація: друге місце у групі І європейського відбору, прохід Швеції у плей-офф

Південна Корея

Тренер: Паулу Бенту (Португалія)

Головна зірка: Хин Мін Сон (Тоттенхем)

Рейтинг ФІФА: 29

Найвище досягнення на ЧС: 4 місце (2002)

Кваліфікація: друге місце у групі А азійського відбору

Туніс

Тренер: Джалел Кадрі (тимчасовий)

Головна зірка: Вахбі Хазрі (Сент-Етьєн)

Рейтинг ФІФА: 34

Найвище досягнення на ЧС: груповий етап (1978, 1998, 2002, 2006, 2018)

Кваліфікація: перше місце у групі В африканського відбору + прохід Малі в плей-офф

Четвертий кошик

Канада

Тренер: Джон Хердман (Англія)

Головна зірка: Альфонсо Девіс (Баварія)

Рейтинг ФІФА: 35

Найвище досягнення на ЧС: груповий етап (1986)

Кваліфікація: перше місце у Північній і Центральній Америці

Камерун

Тренер: Рігобер Сонг

Головна зірка: Венсан Абубакар (Аль-Насср)

Рейтинг ФІФА: 38

Найвище досягнення на ЧС: чвертьфінал (1990)

Кваліфікація: перше місце у групі D африканського відбору + прохід Алжиру в плей-офф

Еквадор

Тренер: Густаво Альфаро (Аргентина)

Головна зірка: Еннер Валенсія (Фенербахче)

Рейтинг ФІФА: 46

Найвище досягнення на ЧС: 1/8 фіналу (2006)

Кваліфікація: четверте місце у Південній Америці

Саудівська Аравія

Тренер: Ерве Ренар (Франція)

Головна зірка: Салем Аль-Давсарі (Аль-Хіляль)

Рейтинг ФІФА: 49

Найвище досягнення на ЧС: 1/8 фіналу (1994)

Кваліфікація: перше місце у групі В азійського відбору

Гана

Тренер: Отто Аддо

Головна зірка: Томас Партей (Арсенал)

Рейтинг ФІФА: 60

Найвище досягнення на ЧС: чвертьфінал (2010)

Кваліфікація: перше місце у групі G африканського відбору + прохід Нігерії в плей-офф

Жеребкування фінальної частини відбудеться 1 квітня в Досі о 19:00 за Києвом. Команди з однієї конфедерації не можуть потрапити в одну групу. Виключення – Європа.

Ще 3 путівки в Катар розіграють влітку. Ці команди автоматично потрапляють в 4 кошик незалежно від рейтингу.

На одне з місць претендує Україна, на шляху якої Шотландія та Уельс. Інші два місця отримають переможці міжконтинентального плей-офф. Перу (5 команда Південної Америки) зіграє проти Австралії чи ОАЕ (в Азії ще один раунд відбору), а Нова Зеландія (чемпіон Океанії) зустрінеться з Коста-Рикою (4 команда Північної та Центральної Америки).