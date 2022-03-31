ЧС-2022: експрес-представлення учасників Мундіалю – визначено кошики перед жеребкуванням
29 збірних гарантували собі участь на чемпіонаті світу-2022. Повністю сформовані 3 кошики до жеребкування. Коротко знайомимо з командами, які зіграють в Катарі.
Перший кошик
Катар
Тренер: Фелікс Санчес (Іспанія)
Головна зірка: Акрам Афіф (Аль-Садд)
Рейтинг ФІФА: 51
Найвище досягнення на ЧС: перша поява на Мундіалі
Кваліфікація: господар турніру
Бразилія
Тренер: Тіте
Головна зірка: Неймар (ПСЖ)
Рейтинг ФІФА: 1
Найвище досягнення на ЧС: 5-разові чемпіони (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
Кваліфікація: перше місце у Південній Америці
Бельгія
Тренер: Роберто Мартінес (Іспанія)
Головні зірки: Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Еден Азар (Реал)
Рейтинг ФІФА: 2
Найвище досягнення на ЧС: бронзові медалі (2018)
Кваліфікація: перше місце у групі E європейського відбору
Франція
Тренер: Дідьє Дешам
Головні зірки: Карім Бензема (Реал), Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
Рейтинг ФІФА: 3
Найвище досягнення на ЧС: 2-разові чемпіони (1998 і 2018)
Кваліфікація: перше місце у групі D європейського відбору
Аргентина
Тренер: Ліонель Скалоні
Головна зірка: Ліонель Мессі (ПСЖ)
Рейтинг ФІФА: 4
Найвище досягнення на ЧС: 2-разові чемпіони (1978 і 1986)
Кваліфікація: друге місце у Південній Америці
Англія
Тренер: Гарет Саутгейт
Головна зірка: Харрі Кейн (Тоттенхем)
Рейтинг ФІФА: 5
Найвище досягнення на ЧС: чемпіони (1966)
Кваліфікація: перше місце у групі I європейського відбору
Іспанія
Тренер: Луїс Енріке
Головна зірка: Жорді Альба (Барселона)
Рейтинг ФІФА: 7
Найвище досягнення на ЧС: чемпіони (2010)
Кваліфікація: перше місце у групі B європейського відбору
Португалія
Тренер: Фернанду Сантуш
Головна зірка: Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед)
Рейтинг ФІФА: 8
Найвище досягнення на ЧС: бронзові медалі (1966)
Кваліфікація: друге місце у групі А європейського відбору, прохід Туреччини та Північної Македонії у плей-офф
Другий кошик
Нідерланди
Тренер: Луї ван Гал
Головні зірки: Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Мемфіс Депай (Барселона)
Рейтинг ФІФА: 9
Найвище досягнення на ЧС: 3-разові віцечемпіони (1974, 1978, 2010)
Кваліфікація: перше місце у групі G європейського відбору
Данія
Тренер: Каспер Юлманд
Головна зірка: Крістіан Еріксен (Брентфорд)
Рейтинг ФІФА: 10
Найвище досягнення на ЧС: чвертьфінал (1998)
Кваліфікація: перше місце у групі F європейського відбору
Мексика
Тренер: Херардо Мартіно (Аргентина)
Головна зірка: Рауль Хіменес (Вулверхемптон)
Рейтинг ФІФА: 11
Найвище досягнення на ЧС: чвертьфінал (1970, 1986)
Кваліфікація: друге місце у Північній і Центральній Америці
Німеччина
Тренер: Гансі Флік
Головні зірки: Мануель Нойєр (Баварія), Томас Мюллєр (Баварія)
Рейтинг ФІФА: 12
Найвище досягнення на ЧС: 4-разові чемпіони (1954, 1974, 1990, 2014)
Кваліфікація: перше місце у групі J європейського відбору
США
Тренер: Грегг Берхолтер
Головна зірка: Крістіан Пулішіч (Челсі)
Рейтинг ФІФА: 13
Найвище досягнення на ЧС: бронзові медалі (1930)
Кваліфікація: третє місце у Північній і Центральній Америці
Уругвай
Тренер: Дієго Алонсо
Головна зірка: Луїс Суарес (Атлетіко)
Рейтинг ФІФА: 14
Найвище досягнення на ЧС: 2-разові чемпіони (1930 і 1950)
Кваліфікація: третє місце у Південній Америці
Швейцарія
Тренер: Мурат Якін
Головна зірка: Джердан Шакірі (Чікаго Файр)
Рейтинг ФІФА: 15
Найвище досягнення на ЧС: чвертьфінал (1934, 1938, 1954)
Кваліфікація: перше місце у групі С європейського відбору
Хорватія
Тренер: Златко Даліч
Головна зірка: Лука Модріч (Реал)
Рейтинг ФІФА: 16
Найвище досягнення на ЧС: віцечемпіони (2018)
Кваліфікація: перше місце у групі Н європейського відбору
Третій кошик
Сенегал
Тренер: Аліу Сіссе
Головна зірка: Садьйо Мане (Ліверпуль)
Рейтинг ФІФА: 20
Найвище досягнення на ЧС: чвертьфінал (2002)
Кваліфікація: перше місце у групі Н африканського відбору + прохід Єгипту у плей-офф
Іран
Тренер: Драган Скочіч (Хорватія)
Головна зірка: Сердар Азмун (Байєр)
Рейтинг ФІФА: 21
Найвище досягнення на ЧС: груповий етап (1998, 2006, 2014, 2018)
Кваліфікація: перше місце у групі А азійського відбору
Японія
Тренер: Хаджіме Моріясу
Головна зірка: Такумі Мінаміно (Ліверпуль)
Рейтинг ФІФА: 23
Найвище досягнення на ЧС: 1/8 фіналу (2002, 2010, 2018)
Кваліфікація: друге місце у групі B азійського відбору
Марокко
Тренер: Вахід Халілходжіч (Боснія та Герцеговина)
Головна зірка: Ашраф Хакімі (ПСЖ)
Рейтинг ФІФА: 24
Найвище досягнення на ЧС: 1/8 фіналу (1986)
Кваліфікація: перше місце у групі І африканського відбору + прохід ДР Конго у плей-офф
Сербія
Тренер: Драган Стойковіч
Головна зірка: Душан Тадіч (Аякс)
Рейтинг ФІФА: 25
Найвище досягнення на ЧС: 4 місце як Югославія (1930 і 1962)
Кваліфікація: перше місце у групі А європейського відбору
Польща
Тренер: Чеслав Міхнєвіч
Головна зірка: Роберт Лєвандовскі (Баварія)
Рейтинг ФІФА: 26
Найвище досягнення на ЧС: бронзові медалі (1974 і 1982)
Кваліфікація: друге місце у групі І європейського відбору, прохід Швеції у плей-офф
Південна Корея
Тренер: Паулу Бенту (Португалія)
Головна зірка: Хин Мін Сон (Тоттенхем)
Рейтинг ФІФА: 29
Найвище досягнення на ЧС: 4 місце (2002)
Кваліфікація: друге місце у групі А азійського відбору
Туніс
Тренер: Джалел Кадрі (тимчасовий)
Головна зірка: Вахбі Хазрі (Сент-Етьєн)
Рейтинг ФІФА: 34
Найвище досягнення на ЧС: груповий етап (1978, 1998, 2002, 2006, 2018)
Кваліфікація: перше місце у групі В африканського відбору + прохід Малі в плей-офф
Четвертий кошик
Канада
Тренер: Джон Хердман (Англія)
Головна зірка: Альфонсо Девіс (Баварія)
Рейтинг ФІФА: 35
Найвище досягнення на ЧС: груповий етап (1986)
Кваліфікація: перше місце у Північній і Центральній Америці
Камерун
Тренер: Рігобер Сонг
Головна зірка: Венсан Абубакар (Аль-Насср)
Рейтинг ФІФА: 38
Найвище досягнення на ЧС: чвертьфінал (1990)
Кваліфікація: перше місце у групі D африканського відбору + прохід Алжиру в плей-офф
Еквадор
Тренер: Густаво Альфаро (Аргентина)
Головна зірка: Еннер Валенсія (Фенербахче)
Рейтинг ФІФА: 46
Найвище досягнення на ЧС: 1/8 фіналу (2006)
Кваліфікація: четверте місце у Південній Америці
Саудівська Аравія
Тренер: Ерве Ренар (Франція)
Головна зірка: Салем Аль-Давсарі (Аль-Хіляль)
Рейтинг ФІФА: 49
Найвище досягнення на ЧС: 1/8 фіналу (1994)
Кваліфікація: перше місце у групі В азійського відбору
Гана
Тренер: Отто Аддо
Головна зірка: Томас Партей (Арсенал)
Рейтинг ФІФА: 60
Найвище досягнення на ЧС: чвертьфінал (2010)
Кваліфікація: перше місце у групі G африканського відбору + прохід Нігерії в плей-офф
Жеребкування фінальної частини відбудеться 1 квітня в Досі о 19:00 за Києвом. Команди з однієї конфедерації не можуть потрапити в одну групу. Виключення – Європа.
Ще 3 путівки в Катар розіграють влітку. Ці команди автоматично потрапляють в 4 кошик незалежно від рейтингу.
На одне з місць претендує Україна, на шляху якої Шотландія та Уельс. Інші два місця отримають переможці міжконтинентального плей-офф. Перу (5 команда Південної Америки) зіграє проти Австралії чи ОАЕ (в Азії ще один раунд відбору), а Нова Зеландія (чемпіон Океанії) зустрінеться з Коста-Рикою (4 команда Північної та Центральної Америки).