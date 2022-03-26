Джеррард повернувся до Ліверпуля у статусі гравця – результативний камбек зіпсували Рівалдо та інші легенди Барселони
Легенди Ліверпуля та Барселони провели товариську зустріч, в якій гору взяли "блаугранас". Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.
У матчі взяли участь чимала кількість легендарних гравців: Джеррард, Каррагер, Хююпія, Аггер, Луїс Гарсія, Кюйт, Дудек у складі Ліверпуля, а такі колишні зірки, як Рівалдо, Давідс, Жюлі, Савіола зіграли за Барселону.
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Рахунок відкрив Джеррард, який отримав м'яч на лівому краю штрафного та наштовхнувся на ногу захисника. Сам же Стіві реалізував одинадцятиметровий. Ще до перерви каталонці відігрались – Джованні спокійно забив після виходу віч-на-віч. А у другому таймі крапку в зустрічі поставив Рівалдо, який також з пенальті забив вирішальний гол.
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