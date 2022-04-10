Андрій Ярмоленко вдруге поспіль просидів у запасі, незважаючи на четверговий матч Ліги Європи проти Ліона, де українець не виходив. Цього разу йому не вистачило слоту на заміні через травму партнерів. Вест Хем Юнайтед зараз бореться на двох фронтах за продовження єврокубкового життя і не дозволяє собі практично жодної ротації. Дуже спокійний початок гри. Фактично лише після 20 хвилини пішли перші моменти. Мбеумо продерся на позицію у штрафному. Перший влучний удар витягнув Фабіанскі. Соучек відповів прицільним ударом головою після чеської комбінації. Навішував Цоуфал, земляк Томаша. Зума першим не витримав напруженого графіку. На 29 хвилині вимушена заміна Моєйса, виходить Діоп.

Брентфорд – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Атакувальна карусель команди Франка, яка допомагала, зокрема, розбивати Челсі, створила чимало проблем на 32 хвилині. Вісса, Янельт, Мбеумо, Тоні під удар Еріксену – черговий сейв польського голкіпера лондонців. Цілих 6 разів ВХЮ дозволив пробивати з меж власного штрафного у перші 35 хвилин. Аж 4 удари у виконанні Мбеумо, який повертається до своєї звичної ролі марнотратника моментів. Вест Хем ледь не створив загрозу зі стандарту, де традиційно панують центрбеки команди, але офсайд. І знову Мбеумо! Еріксен ідеально вирізає до штрафного, а Браян не здатен використати добірну ситуацію.

Крістіан вміє навіть чужих загіпнотизувати. Чергова ідеальна подача екс-зірки Тоттенхема зі стандарту, Цоуфал ледь не зрізав у власні ворота. Данець ще й перший на підбирання після кутового. Прицільний, але недостатньо потужний удар. Повне домінування Брентфорда до перерви. За ударами 9:2 (з меж штрафного 8:2), за влучаннями 4:1, за очікуваними голами 0,45:0,16. Однак стандарти "молотів" теж близькі до мети. Бовен закрутив на дальню стійку, та у Крессвелла зрізався снаряд.

На початку другого тайму дует, який приніс парочку перемог на старті сезоні, таки зробив гол. Аут, пас з льоту в дотик від Тоні, ривок Мбеумо і вбивчий удар з кількох метрів. Перша зміна в атаці від Мойєса на 57 хвилині. Лансіні не вразив, виходить Бенрама, який раніше дуже результативно пограв за Брентфорд у Чемпіоншипі, Відтак в Ярмоленка залишається не так багато варіантів вийти. Тоні розкішно вирізав за спини, Фабіанскі на межі фолу встиг вибити з-під ноги Вісса.

FT: Brentford 2 - 0 West Ham United



xG: 1.67 - 0.45

Shots: 15 - 5

MOTM: Ivan Toney (8.66)#BREWHUhttps://t.co/Rykvs7uwwQ pic.twitter.com/QibZnlIBFV — FotMob Stats (@FotMob_Stats) April 10, 2022

Брентфорд уже по суті не грає за жодні цілі, але як же натхненно діє! Генрі на Вісса, подача на дальню, Мбеумо також у дотик скидає в центр воротарського, Тоні розстрілює. Таки Влашіч замість Антоніо. Другий матч поспіль без Ярмоленка. Уже порожні ворота Вест Хема після серії ударів. Як Мбеумо тут не оформив дубль? Так може тільки цей Браян. Провальні заміни Бенрама і Влашіча. З Ярмолою навряд чи було б гірше, але... Брентфорд спокійно виграє 4 з останніх 5 матчів і може вже не думати про зону вильоту. Вест Хем залишається на 6 місці, але погіршує свої шанси не тільки на зону Ліги чемпіонів, а й на єврокубки загалом.

Евертон – МЮ: Миколенко вражає Англію, стає найкращим і допомагає Ярмоленку – побиття Роналду не тільки ігрове