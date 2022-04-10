Сіті дуже потужно розпочав матч і вийшов вперед вже на 5-й хвилині – удару де Брюйне допоміг рикошет. Ліверпуль також не забарився з відповіддю. Трент вдало підключився до атаки і виконав зручну скидку на Жоту, який прошив Едерсона.

Ліверпуль двічі врятувався від поразки з Ман Сіті в чемпіонському матчі АПЛ – із зони конкурента Зінченка прийшли 3 голи

Переможцями на перерву таки пішли підопічні Гвардіоли. Жезус уникнув офсайду і чітко реалізував свій момент з подачі Канселу. Втім, Ліверпуль знову швидко дав відсіч. На 54-й секунді другого тайму Салах вивів Мане віч-на-віч з Едерсоном – 2:2. Цей рахунок виявився остаточним, тому Ман Сіті зберіг лідерство і один пункт переваги над Ліверпулем.