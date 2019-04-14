Ліверпуль – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Ліверпуль приймає Челсі у матчі 34-го туру АПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – на сайті "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Ліверпуль – Челсі в рамках 34-го туру АПЛ розпочався о 18:30 за київським часом. На тижні обидві команди успішно виступили у єврокубках – Ліверпуль в 1/4 фіналу ЛЧ переміг Порту, а Челсі на виїзді здолав Славію в рамках Ліги Європи.

Ліверпуль – Челсі: прогноз на матч АПЛ

Ліверпуль – Челсі: стартові склади команд

Ліверпуль: Аліссон – Робертсон, ван Дейк, Матіп, Александр-Арнольд – Кейта, Фабінью, Хендерсон – Мане, Фірміно, Салах.

Челсі: Аррісабалага – Емерсон, Луїс, Рюдігер, Аспілікуета – Лофтус-Чік, Жоржінью, Канте – Хадсон-Одой, Азар, Вілліан.