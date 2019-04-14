Ліверпуль переміг Челсі та знову вийшов у лідери АПЛ – Салах відзначився божевільним голом

Ліверпуль здолав Челсі у поєдинку 34-го туру АПЛ (2:0). Голи забивали Мане та Салах. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Ліверпуль – Челсі на "Футбол 24" стартував о 18:30. Перед стартовим свистком Ліверпуль посідав другу позицію в чемпіонаті Англії, поступаючись Манчестер Сіті одним пунктом. Челсі розмістився на 4-й сходинці. В матчі першого кола команди розійшлися миром – на гол Азара мерсисайдці відповіли ефектним влучним ударом Старріджа.

На тижні обидві команди вдало зіграли у єврокубках – мерсисайдці перемогли Порту та зробили вагому заявку на вихід у півфінал Ліги чемпіонів, а Челсі на виїзді мінімально здолав празьку Славію в Лізі Європи.

Юрген Клопп виставив доволі звичний стартовий склад, а от Мауріціо Саррі знову вирішив обійтися без центрфорварда – Еден Азар, як це часто буває, знову виконував роль "фальшивої дев'ятки". До слова, "червоні" не можуть обіграти Челсі в останніх 6-ти матчах АПЛ на Енфілді – 4 нічиї та 2 поразки.

Перед стартом поєдинку команди та вболівальники хвилиною мовчання вшанували пам'ять 96-ти жертв Хіллсборо. Завтра виповниться 30 років з дня тієї жахливої трагедії...

Перший момент у матчі створили господарі. Мане класно навісив на лінію воротарського, Салах пробив у падінні – просто в руки Кепі! Вбивчу нагоду не використав єгиптянин – далеко не факт, що голкіпер врятував би команду, якби м'яч полетів у кут. На 10-й хвилині Фабінью у підкаті зіграв проти Азара, після чого бельгієць залишився лежати на газоні. На щастя, після отримання медичної допомоги лідер Челсі повернувся на поле та зумів продовжити гру.

Ліверпуль відверто переважав Челсі в дебюті матчу, проте серйозних дивідендів витиснути з цього не зумів. Момент Салаха став єдиним гострим шансом на дві команди у перші 20 хвилин гри. "Аристократи" відповіли пострілом Азара в руки Аліссону – бельгієць розхитав Матіпа, але не зумів завдати прицільного удару.

Пошкодженням Азара проблеми Челсі не завершились. В єдиноборстві з Мане Рюдігер невдало впав на газон та травмував коліно, проте теж зумів продовжити гру. Ліверпуль далі тиснув – м'яч після удару Хендерсона зрикошетив від захисника та залишив межі поля. Лондонці відповіли швидкою контратакою після помилки Фабінью, який невдалим пасом обрізав всю команду. Вілліан пробив з лінії штрафного, проте трохи не влучив у лівий кут воріт.

Під завісу тайму хороший момент втратив Мане. Сенегалець після прострілу Салаха бив у ближній кут – невдало. Після цього епізоду Антоніо Рюдігер все ж змушений був залишити поле через травму, замість нього з'явився Крістенсен. Перша половина гри завершилась без голів.

Другий тайм активніше розпочали господарі, які більше володіли м'ячем, більше били по воротах, проте безрезультатно. Вже на перших хвилинах неточно пробив Кейта. А от на 51-й хвилині Ліверпуль все ж забив. Хендерсон підібрав м'яч у штрафному Челсі, класно навісив на дальню стійку, де самотній Мане ударом головою відкрив рахунок.

Практично тут же мерсисайдці забили вдруге. Салах отримав діагональний пас він ван Дейка та шикарним ударом у дальню дев'ятку не залишив Кепі жодних шансів! 19-й гол єгиптянина в АПЛ, причому Салах забиває у другому матчі чемпіонату поспіль. Дуже вчасно для Ліверпуля завершилась "суха" серія форварда.

Челсі міг скоротити розрив у рахунку, але Фортуна в цьому епізоді зіграла за господарів. Азар вийшов віч-на-віч з Аліссоном та пробив повз голкіпера – стійка! Практично тут тут же бразильський воротар врятував свою комаду, парирувавши удар Азара. Міг бути момент у Ігуаїна, який вийшов на заміну, але аргентинець не зумів приборкати м'яч поблизу воріт.

Ліверпуль натяк зрозумів та перевів гру на половину поля Челсі. Двічі Салах та Александер-Арнольд могли доводити рахунок до непристойного, проте це було вже б занадто для гостей. На 76-й хвилині травмувався Хендерсон – замість капітана, який провів класний поєдинок, вийшов Джеймс Мілнер.

На останніх хвилинах Кепа ледь не привіз гол у власні ворота, проте Мане вибачив іспанця. Дійсно, лондонці навряд чи заслуговували на розгромну поразку в цій грі.

Челсі напрацював на свій гол, проте найкраща оборона чемпіонату змогла провести черговий "сухий" поєдинок. 2:0 – команда Юргена Клоппа здобула вкрай важливу перемогу. Ліверпуль набрав 85 очок та знову став лідером Прем'єр-ліги. У Манчестер Сіті на 2 пункти менше, проте є гра у запасі. Челсі залишився на 4-й позиції (66 очок).