Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд використовував власну систему нарахування очок для вибору наступного клубу, коли ще перебував у Дортмунді.

У документальному фільмі "Холанд: велике рішення" батько форварда Манчестер Сіті Альфі Холанд розповів, що вигадав разом із сином систему нарахування очок, засновану на таких критеріях, як необхідність клубу купувати чистого дев'ятого номера, стиль гри команди, історія клубу та місткість стадіону. Про це розповідає портал Liverpool Echo.

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Попри те, що ще в лютому 2022 року Ліверпуль вважався фаворитом у боротьбі за Холанда, мерсисайдський клуб не потрапив навіть у підсумкову четвірку за системою самого футболіста.

"У нашому списку Манчестер Сіті став найкращою командою. Баварія посіла друге місце, а Реал – третє. На четвертому місці опинився ПСЖ. На п'яте місце можна поставити одразу три клуби: Ліверпуль, Челсі та Барселону. Думаю, два перші клуби з рештою інших розділив лише один бал", – зазначив Альфі Холанд.

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