Бразилець близький до продовження контракту з Ліверпулем до червня 2026 року, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

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Очікується, що угода буде підписана у найближчі тижні. Попередній контракт Аліссона розрахований до 2024 року. У минулому сезоні бразилець провів 42 матчі у складі "червоних" в усіх турнірах, записавши до свого активу забитий м'яч і втримавши свої ворота "на замку" в 15 поєдинках.

До слова, Ліверпуль під керівництвом Юргена Клоппа минулий сезон англійської першості завершив на 3 сходинці турнірної таблиці.

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