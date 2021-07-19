Бразилец близок к продлению контракта с Ливерпулем до июня 2026 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшие недели. Предыдущий контракт Алиссона рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне бразилец провел 42 матча в составе "красных" во всех турнирах, записав в свой актив забитый мяч и удержав свои ворота "на замке" в 15 поединках.

К слову, Ливерпуль под руководством Юргена Клоппа прошлый сезон английского первенства завершил на 3 строчке турнирной таблицы.

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