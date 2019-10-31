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Ліверпуль – Арсенал – 5:5 (5:4 пен) – відео голів та огляд матчу

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Ліверпуль – Арсенал – 5:5 (5:4 пен) – відео голів та огляд матчу
Ліверпуль – Арсенал: відео голів і огляд матчу 30 жовтня 2019

Ліверпуль здолав Арсенал в матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Арсенал.

 

В драматичному матчі Ліверпуль і Арсенал забили по п'ять голів, перш ніж вирішили долю переможця в серії пенальті – в чвертьфінал пройшли мерсисайдці.

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Після автоголу Мустафі на 6-й хвилині Арсенал несподівано відповів трьома голами до кінця першого тайму. У складі "канонірів" двічі відзначився бразилець Мартінеллі, ще один гол в активі Торрейри. Забитий пенальті Мілнера обіцяв справжню битву в другому таймі.

Після перерви команди продовжили обмінюватися голами. Гості знову отримали перевагу у два м'ячі після голу Мейтленда-Найлса, але Окслейд-Чемберлен та Оріджіі дуже швидко вирівняли ситуацію. Віллок вивів Арсенал вперед на 70-й хвилині, але втримати перевагу команді Емері не судилося – Оріджі врятував Ліверпуль.

В серії пенальті влучнішими були господарі. Вирішальний промах в пасиві Дані Себальйоса.

Ліверпуль у серії пенальті переміг Арсенал і вийшов в 1/4 фіналу Кубка ліги – команди забили десять голів в основний час

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