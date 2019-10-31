Кубок англійської ліги: Манчестер Юнайтед на виїзді обіграв Челсі, Астон Вілла вибила Вулверхемптон

Відбулися чергові матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.

Кубок англійської ліги, 1/16 фіналу

Астон Вілла – Вулверхемптон – 2:1

Голи: Ель-Газі, 28, Ель-Мухамаді, 57 – Кутроне, 54.

Челсі – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голи: Батшуаї, 61 – Рашфорд, 25 (пен.), 73.

У битві серендняків АПЛ Астон Вілла на правах господаря активніше почала гру. На 28-й хвилині Ель-Газі увірвався до штрафного майданчика гостей з правого флангу, отримав чудовий розрізний пас від Лансбері і удар з близької відстані переграв другого воротаря "вовків" Радді. Підопічні Ешпіріту Санту довго не могли створити нічого достойного біля чужих воріт.

Астон Вілла до кінця першого тайму і на початку другого володіла ініціативою. Бірмінгемці захопилися атаками і пропустили контрвипад гостей – рахунок зрівняв Кутроне. Але вже через декілька хвилин підопічні Діна Сміта вдало розіграли штрафний і Ель-Мухамаді забив переможний гол.

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Манчестер Юнайтед несподівано здолав Челсі завдяки дублю Маркуса Рашфорда. Форвард відкрив рахунок ударом з пенальті на 25-й хвилині. Челсі відігрався лише у другому таймі, коли Батшуаї виборов м'яч у двох захисників Юнайтед, протягнув його метрів 30 і чудовим дальнім ударом вразив нижній кут ворі Де Хеа.

Перемогу "червоним дияволам" приніс неймовірний штрафний удар Рашфорда. Ударом з 30 метрів Маркус задав м'ячу такої неймовірної траєкторії, що не залишив шансів Віллі Кабальєро.

Ліверпуль у серії пенальті переміг Арсенал і вийшов в 1/4 фіналу Кубка ліги – команди забили десять голів в основний час