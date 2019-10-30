Ліверпуль у серії пенальті переміг Арсенал і вийшов в 1/4 фіналу Кубка ліги – команди забили десять голів в основний час

В рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Ліверпуль і Арсенал забили по п'ять голів, перш ніж вирішили долю переможця в серії пенальті – в чвертьфінал пройшли мерсисайдці.

Кубок англійської ліги 2019/20, 1/8 фіналу

Ліверпуль – Арсенал – 5:5 (серія пенальті – 5:4)

Голи: Мустафі, 5 (автогол), Мілнер, 43 (пен), Окслейд-Чемберлейн, 57, Оріджі, 62, 90+4 – Торрейра, 19, Мартінеллі, 26, 36, Мейтленд-Найлс, 55, Віллок, 71

Обидва тренери випустили дуже омолоджений склад, хоча в Унаї Емері він був явно міцнішим. У старті мерсисайдців з футболістів основної обойми вийшли тільки Оріджі, Окслейд-Чемберлейн, Мілнер, Гомес і Лаллана, а у лондонців із лідерів з'явилися тільки Беллерін, який недавно відновився від травми, Озіл (перша гра за місяць), Торрейра, Колашинац і Мустафі – ну, і юна зірка Сака. Словом, англійські гранди серйозно на Кубок ліги не ставили.

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Ліверпуль розпочав поєдинок активніше, вирвавшись уперед вже на 5-й хвилині зустрічі завдяки прострілу Окслейда-Чемберлейна, який у власні ворота зрізав Мустафі. Після цього господарі не зупинилися, а продовжили тиск, ледь не подвоївши перевагу на 11-й після виходу Оріджі віч-на-віч – втім, Дівока у вирішальний момент підвела техніка. У Арсенала на старті матчу взагалі нічого не виходило, але саме "каноніри" забили другий гол: на 19-й хвилині Озіл викотив передачу з правого краю штрафного в центр на Сака, той пробив у дотик, Келлехер парирував перед собою, а Торрейра тут же зіграв на добиванні – 1:1!

Мерсисайдці вже через дві хвилини могли відновити свою перевагу, однак простріл Оріджі вздовж лінії воротарського на Брюстера в останній момент перехопили захисники Арсенала. Покарання за марнотратство прилетіло доволі швидко: на 26-й хвилині Мейтленд-Найлс виконав передачу з правого краю штрафного на ближню стійку, Торрейра замкнув, Келлехер знову відбив перед собою, а Мартінеллі з метру вколотив м'яч у сітку – 1:2!

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Після цього команди обмінялися низкою швидкісних атак без завершення, а на 35-й хвилині Арсенал несподівано забив третій гол, відібравши "круглого" перед чужим карним майданчиком, розігравши дотепну комбіанцію й завершивши епізод прострілом Сака й точним замиканням Мартінеллі – 1:3! Втім, перемогу святкувати було зарано: вже на 42-й все той же Мартінеллі збив у власному штрафному Елліота, а арбітр Андре Маррінер одразу вказав на "позначку" – Мілнер же з пенальті розвів Мартінеса і м'яч по різних кутах. На перерву команди пішли за рахунку 2:3.

На старті другого тайму команди обмінялися небезпечними моментами: Брюстер на лівому краю карного майданчика прийняв передачу від Окслейда-Чемберлейна й пробив у притірку з ближньою стійкою, а Сака за хвилину вистрілив метрів з 14-ти з рикошетом від Віллока – над поперечиною! Гра продовжила проходити без центру поля, тож було очевидно, що гол Мілнера явно не останній – так воно і сталося.

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На 55-й хвилині Мейтленд-Найлс скористався обрізкою Джеймса, увірвався в штрафний та обіграв Келлехера, однак ледь не випустив м'яч за межі поля; благо, поруч опинився Озіл, який п'яткою відкинув сферу під удар Ейслі у порожні ворота – 2:4! Здавалося, що це перемога, однак через дві хвилини екс-"канонір" Окслейд-Чемберлейн потужним пострілом метрів з 25-ти відправив "круглого" під поперечину – 3:4! На 62-й же Оріджі отримав передачу від Джонса, розвернувся на лінії півкола перед штрафним і бахнув у правий кут, прошивши Мартінеса – 4:4!

Після цього гра пригальмувала хвилин на десять, що й не дивно. Тренери проводили заміни, а команди переводили дух, обмінявшись лише двома моментами: на 67-й Вільямс отримав передачу від Бельєріна й пробив повз ворота, а Вільямс на 69-й відповів ударом з-за меж штрафного в руки Мартінесу.

Після такого розміну Арсенал взяв та й забив п'ятий гол: на 71-й хвилині Віллок повторив шедевр Окслейда-Чеберлейна, протягнувши м'яч через центр і метрів з 25-ти запустивши його під поперечину – 4:5!

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Лише після цього голу стало очевидно, що команди стомилися. Моментів в останні 20 хвилин практично й не виникало, якщо не згадувати про удар Оріджі зі лінії штрафного, який лондонці встигли заблокувати, та низки панічних ситуацій. Здавалося, що Арсенал ось-ось вийде у чвертьфінал Кубка Ліги, але вже у компенсований час Оріджі боковими ножицями замкнув подачу Вільямса – 5:5!

Долю переможця зустрічі мала вирішити серія пенальті. Перші три удари команди виконали влучно, а потім стався постріл Себальйоса, який парирував Келлехер. Як виявилося, ця невдача виявилась вирішальною – футболісти Ліверпуля били точно, що дозволило святкувати перемогу.

Таким чином, мерсисайдці стали чвертьфіналістом Кубка англійської ліги. Жеребкування наступного раунду відбудеться вже завтра.

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