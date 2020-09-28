Ліверпуль – Арсенал: стартові склади та відеотрансляція матчу АПЛ
21:02 - Читать на русском
Ліверпуль в рамках 3-го туру АПЛ приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 3-го туру АПЛ Ліверпуль – Арсенал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція від "Setanta Sports" доступна в цій новині, також "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію.
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Стартові склади
Ліверпуль:
Арсенал:
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